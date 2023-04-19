محمد الصايغ: فيتوريا يتدخل في اختيار مدربي المنتخبات

الأربعاء 19/أبريل/2023 - 04:21 ص

أكد الناقد الرياضي محمد الصايغ، أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، سيكون له رأي في اختيارات مدربي المنتخبات الفترة المقبلة.

وأضاف الصايغ، أن خالد جلال هو المرشح الأبرز لتولي تدريب منتخب الشباب (منتخب الظل) خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل الاستقرار عليه.

وأوضح الصايغ في تصريحات إذاعية عبر رايو أون سبورت إف إم، أن اتحاد الكرة سيحسم مصير تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الظل في شهر مايو المقبل.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن هناك منتخبات أخرى سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها منتخبات 2005 و2007 و2008.

وهناك أكثر من مدرب مرشح من أجل تولي القيادة الفنية لهذه المنتخبات ومن بينهم محمد شوقي ووائل رياض وسيد معوض وغيرهم.