الاستثمارات تواصل التدفق على أرض مصر.. "الإحصاء": الدول العربية أكبر مستثمر خلال الربع الأول من عام 2023/2022.. وخبير اقتصادي: الدولة تجني ثمار جهودها وأتاحت فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص

بذلت الدولة المصرية جهود متتالية في سبيل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما نجحت فيه على مدار الفترة الماضية، إذ كشفت بيانات التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تصدر الدول العربية قائمة أكبر مصدر لتدفق الاستثمارات بالداخل خلال الربع الأول من عام 2022/2023، حيث سجل إجمالي تدفقات الدول العربية نحو 2.7 مليار دولار بنسبة 40.3%، مقابل مليار دولار في نفس الربع من العام المالي 2021/2022، بنسبة 22.7%.

وأظهرت بيانات "الإحصاء" التي رصدت خريطة التدفقات الاستثماري خلال الربع الأول من عام 2022/2023، أن تدفقات الاستثمار للداخل نحو 1.9 مليار دولار بنسبة 28.3%، مقابل 1.6 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي 2021/2022 بنسبة 36.4%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 500 مليون دولار وبنسبة 7.5% من الإجمالي خلال تلك الفترة، والمملكة المتحدة بواقع 500 مليون دولار خلال نفس الفترة بنسبة 7.5% من الإجمالي.

10 مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر مستهدف

من جهته، قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تستهدف تحقيق 10مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر خلال العام المالي الحالي، بعد ما تم تحقيق نحو 9 مليارات دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أنه تم تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الأول، من العام المالي، ونسعى إلى تحقيق 4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام المالي.

وكان البنك المركزي قد كشف مطلع شهر مارس الماضي عن النشرة الإحصائية الشهرية، والتي أظهرت بياناتها أن استثمارات الدول العربية المباشرة فى مصر ارتفعت إلى 2.670 مليار دولار بالربع الأول من العام 2022 / 2023 مقابل 1.045 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2021 / 2022.

وكشفت بيانات النشرة عن تصدر المملكة العربية السعودية قائمة أعلى 10 دول عربية استثمارًا في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2022 /2023، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 1.301 مليار دولار، ويأتي بعدها الإمارات باستثمارات 837.6 مليون دولار.

فيما سجل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.296 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022 /2023 مقابل 1.664 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021 /2022.

تعظيم الاستثمارات في مصر

وفي هذا الشأن، قال الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن مصر بدأت تجني ثمار جهود جذب الاستثمارات، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه اقتصاديات العالم، إلا أن مصر لا تزال قادرة على جذب استثمارات جديدة.

وأضاف "الشرقاوي" في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة المصرية وفق توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصت على استغلال كل ما يؤدي إلى التنمية والازدهار على مدار الـ8 سنوات الماضية، خاصة وأن مصر تمتلك عناصر جذب للاستثمار الأجنبي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر حرصت على تعزيز البنية التحتية وتفعيل مصادر الطاقة المتجددة من أجل تنشيط حركة الاستثمار والإنتاج على الأراضي المصرية السنوات المقبلة، كما أنها فعّلت الجانبين القانوني والتشريعي لضبط العملية الإنتاجية بما يخدم المستثمر المحلي والأجنبي.

وأكد الخبير الاقتصاد أن مصر أتاحت فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص للمشاركة في الإنتاج والاستثمار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له الكثير من الفوائد المستقبلية، حيث سيركز على تبسيط الإجراءات، حل النزاعات، وضمانات تشريعية للمستثمرين.