مسلسل ستهم الحلقة 27.. روجينا ماركة مسجلة في الألباستر بروسيا

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل "ستهم"، العديد من التطورات والتحولات الدرامية، والتي كانت بدايتها مع عودة ماشا الشخصية التي تقدمها الفنانة الروسية "آنا مينشيكوفا"، زوجة بركات "أمير صلاح الدين" من روسيا بعدما علمت بوفاة والدته، فضلا عن أن الألباستر الذي تصدره ستهم الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا، علامة مسجلة يبحث عنها العديد من الزبائن في روسيا بسبب جودة صناعته، وأصبحت ماركة مسجلة، وعرضت عليها ماشا فتح مكتب للتصدير، الي جانب ظهور أحمد بدير ضيف شرف بالحلقة في تقديم شخصية رجل أعمال، يتعاون مع رماح "جهاد سعد"، وحمل زوجة مصطفى "إبراهيم السمان"، بعد سنوات من عدم الإنجاب.

أظهرت الحلقة الـ27 المعاناة التي يعيشها بركات الشخصية التي يقدمها الفنان أمير صلاح الدين، بعد وفاة والدته راوية"عايدة فهمي" خلال أحداث الحلقة السابقة، ومدى تعلقه بها، وأبدع أمير صلاح الدين في التعبير عن كل الحزن وكسرة القلب التي يعاني منها بهدوء وانفعالات تعبر عن مدى الحسرة التي تسيطر على قلبة، وقدم المخرج رؤوف عبد العزيز، العديد من المشاهد الرائعة بين بركات ووالدته راوية، فضلا عن زوجته ماشا"آنا مينشيكوفا"، عندما علمت بوفاة والدته، بعدما هربت بسبب أحداث الإرهاب في مصر خلال الحلقات السابقة.

وحل الفنان أحمد بدير ضيف شرف الحلقة 27 من خلال شخصية عباس السلكاوي، رجل أعمال، يعرض على رماح الشخصية التي يقدمها الفنان جهاد سعد، الشقيق الأكبر لستهم، العمل معه في التجارة، بأن يتجار بفلوس الناس ويأخذ منهم فلوس مقابل فائدة كبيرة كل شهر، وبالفعل يوافق رماح على كلام عباس السلكاوي ويأخذ منه مبلغ نصف مليون جنيه، ويعرض على العديد من أهل القرية المتاجرة بفلوسهم مقابل فائدة ربحية كل شهر تصل الـ30 %.

وكشفت الحلقة أن ألباستر ستهم "روجينا"، أصبح ماركة مسجلة في روسيا، والكل يبحث عنه لجودة صناعتها، واقترحت ماشا على ستهم، فتح مكتب لتصدير الألباستر، والتوسع في صناعته بسبب الإقبال الهائل عليه في روسيا، ووافقت ستهم على هذا الأمر.

انتهت الحلقة على خبر سعيد لستهم "روجينا"، و هو حمل زوجه شقيقها مصطفى "إبراهيم السمان"، بعد سنين من عدم الإنجاب، ويعود الفضل لستهم فيما حدث خاصة أنها ساعدته وأرسلت له المبلغ الذي كان يريده من أجل العملية التي تساعدهم في إلإنجاب.



مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.