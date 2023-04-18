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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا في البلاد

فيروس أركتوروس -
فيروس أركتوروس - Arcturus
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أعلنت هيئة الرقابة الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل حالات متغير فيروس "كورونا" المسمى أركتوروس (Arcturus) في روسيا.

وأضافت الهيئة - في بيان نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية: "تم إبلاغ المناطق بالمتحور الجديد لفيروس كورونا XBB 1.16 (Arcturus)، والتي تم اكتشافها في الهند، في قاعدة بيانات الهيئة".

وتابعت: "وفقًا للبيانات الأولية، قد يكون أركتوروس أكثر انتشارًا، لكنه بأعراض خفيفة. وهذا يعني أن المرض الذي يسببه يحدث مضاعفات صحية خفيفة"، مضيفة أنه لا حاجة لقيود وبائية.

وانخفض معدل الإصابة بالأنفلونزا والأمراض الفيروسية التنفسية الحادة في روسيا بنسبة 1.3٪ في الأسبوع الخامس عشر من العام مقارنة بالأيام السبعة السابقة، حيث تم تسجيل أكثر من 643000 حالة، وأشارت الهيئة إلى أن "الإنفلونزا شكلت 30٪ من الحالات".

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