نائب محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، عن رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجها بإلغاء كافة الاجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والادارات التابعة لها خلال فترة العيد، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وشدد “أبو زيد” على تفعيل غرف العمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الثلاثاء لمناقشة استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك، بحضور ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

استهل نائب المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة لجميع أهالي محافظة المنيا والأجهزة التنفيذية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان والتقدم.

ووجه نائب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة كافة الحدائق والمتنزهات، وفتحها أمام المواطنين، ومراجعة كافة المعديات واللنشات سواء خاصة أو عامة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين، ورفع كافة الإشغالات، والتنسيق مع أقسام الشرطة ومرفق الإسعاف كل في نطاقه الجغرافي، والتنسيق بين إدارة المواقف مع إدارة المرور لمتابعة مواقف السيارات، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص)، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال الأيام المقبلة استعدادًا لاستقبال أجازة عيد الفطر المبارك والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي لزيادة تعريفة المواصلات.

وأكد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية بتخصصاتها المختلفة، ووجه، مديريتي التموين الطب البيطري، بتنفيذ حملات يومية على المحال والأسواق والمحال التجارية والجزارة، لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بهدف مع التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، وتوفير المقررات التموينية والبترولية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد نائب المحافظ على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، في أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم "نوباتجيات" عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.

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