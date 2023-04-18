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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تنظيم الاتصالات يقر مواعيد عمل منافذ بيع مقدمي الخدمات بعيد الفطر

جهاز تنظيم الاتصالات
جهاز تنظيم الاتصالات
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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:


أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والموانئ.
واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالي:
• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً 
• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً
• باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.
وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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