تنظيم الاتصالات يقر مواعيد عمل منافذ بيع مقدمي الخدمات بعيد الفطر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:



أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والموانئ.

واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالي:

• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً

• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً

• باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.