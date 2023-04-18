كولر يضاعف عقوبة الشناوي بعد واقعة سموحة

قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مضاعفة عقوبة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق بعد الطرد أمام سموحة.

وتقرر معاقبة محمد الشناوي بقيمة تصل إلي 100 ألف جنيه، نتيجة الطرد أمام سموحة بالأمس، حيث أنه وفقا للائحة الفريق الطرد يستوجب عقوبة مالية قدرها 50 الف جنيه، ولكن كولر قرر مضاعفتها.

وحقق الأهلي الفوز مساء الأمس على سموحة بهدفين دون رد في الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي بفوزه في مباراة الأمس صدارة ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بينما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز التاسع.