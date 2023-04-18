وزير الرياضة يتفقد الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الشبابية بكفر الشيخ

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة برفقة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الشبابية بالمحافظة.

اطلع الوزير على معدل الإنجاز المحقق على مستوى الإنشاءات التى يتم تطويرها داخل المركز من الملاعب وصالات الأنشطة ، والجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال الجارية تمهيدا لافتتاح المركز فى أقرب وقت وانضمامه إلى منشآت كفر الشيخ.

أكد الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب والأندية ومراكز التنمية الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب.

لفت الوزير إلى التعاون المثمر مع محافظة كفر الشيخ سواء كان على مستوى البرامج والأنشطة والمشروعات وكذا تطوير الأندية ومراكز شباب المحافظة، مشيداً بحجم المنشآت وتنوعها بمحافظة كفر الشيخ.

من جانبه، رحب محافظ كفر الشيخ بزيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة لافتتاح عدد من المنشآت الجديدة وزيارة المشروعات القائمة ضمن التطوير الكبير الذى تشهده المحافظة فى مختلف القطاعات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتتضمن جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ افتتاح تطوير نادى الإرادة والتحدى، وتطوير مركز شباب أريمون، ومركز شباب الخادمية، وتفقد مركز شباب بلطيم.

رافق الوزير خلال الجولة مجموعة من السادة النواب وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، ومن وزارة الشباب والرياضة كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب،محي معروف رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والدكتور علاء جاب الله مدير عام الاتصال السياسي.