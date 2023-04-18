أوسوريو يطمئن محمد عواد بشأن مشاركته مع الزمالك

تسيطر حالة من الحزن على محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك بشأن مشاركته مع الفريق الأبيض، خاصة أن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمي الفريق أصبح يعتمد على محمد صبحي فى حراسة مرمي الفريق بعد أن كان عواد الحارس الأول .

وتحدث الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك مع محمد عواد وطمأنه بشأن مشاركته مع الفريق ، مؤكدا انه يؤمن بتطبيق سياسة التدوير وانه فى حال تألق عواد يعتمد عليه فى المباريات ، وهو ما طمأن الحارس .

يُشار الى أن محمد عبد المنصف لا يحبذ تطبيق سياسة التدوير بين حراس مرمي الفريق .

وعلى صعيد متصل أبلغ أوسوريو المدير الفني للزمالك ادارة النادي بالإستقرار على المساعد الأجنبي الذى سينضم الى جهازه الفني ليعاونه فى تدريب القلعة البيضاء .

ومن جانبها تحركت ادارة نادي الزمالك لإتمام المفاوضات مع المساعد الأجنبي ، وقاموا بحجز تذاكر الطيران له ، حيث من المنتظر أن يصل الى القاهرة الإسبوع المقبل بعد عيد الفطر المبارك .

وكان الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك قد علق على تعادل الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-2 فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

وقال أوسوريو فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن فريقه كان يستحق الفوز بالمباراة وليس التعادل مشيرا الى ان المقاولون كان منافسا صعبا .

وأضاف فى رسالة تحذير قوية للاعبين “ تابعت جيدا وشاهدت من أضاع فرصة التسجيل، ومن لم ينفذ التعليمات ، سأقوم سيتم استبعاد أي لاعب يلعب لمصلحته وليس للفريق ، وأى لاعب سيخالف التعليمات سيكون خارج حساباتي”.

وأكمل “علينا أن نطوي صفحة المقاولون ونستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا” .

وكان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما فى الوقت القاتل ، فى أول مباراة رسمية يقودها أوسوريو بعد توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض .