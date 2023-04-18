منافذ مستقبل وطن بالوادي الجديد تطرح دواجن بأسعار مخفضة.. صور

طرحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، دواجن مذبوحة طازجة بأسعار مخفضة في قرى مركز الخارجة في منافذ ثلاجات متحركة.

قال المحاسب جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إنه جرى طرح دواجن طازجة مذبوحة اليوم زنة 1.3 كجم بسعر 100 جنيه بدلا من 150 جنيه وذلك لليوم الثاني على التوالي في منافذ متحركة تابعة للحزب في قرى ناصر الثورة وبولاق جنوب المركز وسط إقبال المواطنين بهذه القرة وذلك في إطار دور الحزب المجتمعي لخدمة جماهير المحافظة ومساندة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف جمال، أنه جرى طرح هذه الدواجن في منفذ متحرك اليوم الثلاثاء في القرى " ناصر الثورة – بولاق" جنوب المركز للوصول بالدعم للمناطق النائية والمحرومة وذلك بدعم وإشراف وتنسيق المهندس أسامة إبراهيم ثابت، أمين مساعد الحزب بمركز الخارجة، وتنفيذ محمد ناصر عباس، أمين مركز الخارجة المساعد.

ولفت جمال، إلى تنظيم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم والموهوبين من ذوي الهمم والفائزين في مسابقة الحزب الدينية الثقافية بإجمالي 49 فائزا من مراكز المحافظة الخمسة وذلك غد الأربعاء بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة.

1.3 كجم الفرخة بـ100 جنيه ..في منافذ مستقبل وطن بالوادي الجديد (1)

1.3 كجم الفرخة بـ100 جنيه ..في منافذ مستقبل وطن بالوادي الجديد (2)

1.3 كجم الفرخة بـ100 جنيه ..في منافذ مستقبل وطن بالوادي الجديد (3)