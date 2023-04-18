رئيس أرمنت بالأقصر يعالج مشكلة زحف الرمال على الطريق الصحراوي الغربي

تابع العميد عادل شرشر، رئيس مركز أرمنت، جنوب غرب الأقصر، اليوم الثلاثاء، مع لجنة الأزمات والكوارث بالمركز، عمليات رفع الكثبان الرملية على الطريق الصحراوي الغربي “الرزيقات - نجع حمادي” ، حيث تسببت الرياح في زحف الرمال على الطريق ووجود عدة تجمعات رملية، وتمت إزالة تلك الرملة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لرئيس مدينة أرمنت، لمتابعة أعمال المشروعات التي يتم تنفيذها بمركز أرمنت، بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الدورية لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بالمشروعات.

وتضمنت الزيارة، متابعة العمل بمجزر أرمنت بحاجر أبو قليعي بقرية السلام لتفقد ما تم تنفيذه من أعمال في تطوير ورفع كفاءة المجزر، وذلك لدخول المجزر في خطة محافظة الأقصر ضمن المشروعات التي سيتم تطويرها وصيانتها ورفع كفاءتها، بحضور مدير الإدارة الهندسية، ومسئول التخطيط، ومدير المتابعة بالمركز، ورئيس قرية السلام، والمقاول المسئول عن عملية تطوير المجزر.

فى إطار وفي سياق متصل، قام العميد عادل شرشر رئيس مركز أرمنت، بجولة ميدانية على مجمع خدمات المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومي لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية (مبادرة حياة كريمة )، للوقوف على مجمل العمل بها ومدى جاهزيتها للتشغيل، كما تابع أيضًا تنفيذ أعمال المرافق بقرى حياة كريمة، ووجه بتذليل أية عقبات تعوق سير العمل بالمشروعات، كما تابع أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف القرى.

رافق رئيس المركز في جولته، إبراهيم نصير على عثمان نائب رئيس المركز لشئون القرى، ومحمد إبراهيم سكرتير المجلس، وحجاج السيد جاد الرب مدير المتابعة، وخالد حسين مدير المرافق بالمركز، ورؤساء القرى بالمركز.

جولة رئيس أرمنت (1)

جولة رئيس أرمنت (1)

جولة رئيس أرمنت (2)

جولة رئيس أرمنت (2)

جولة رئيس أرمنت (3)

جولة رئيس أرمنت (3)