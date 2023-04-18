النائبة ميرال الهريدى تثمن رسائل الرئيس بشأن تطورات الأزمة في السودان

ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تطورات الأزمة في السودان.

وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ان حديث الرئيس يؤكد تمسك مصر بموقفها الثابت المتوازن تجاه أي قضية من القضايا الإقليمية وحرصها على مصلحة الشعوب وحقهم في العيش بحياة هادئة بعيدة عن أجواء الصراعات والحروب.

وأكدت الهريدى، في بيان لها، أن الرئيس كان حريص على إعلان موقف الدولة المصرية تجاه الأزمة في السودان، وهو عدم التدخل في أي شأن داخلي لأي دولة، مشيرة إلى أن وجود القوات المصرية في السودان بهدف التدريبات فقط وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال الاجتماع، بجانب وقوف مصر بشكل محايد ولا تدعم طرف على حساب الآخر، مما يعكس تأكيد الرؤية المصرية تجاه الأزمة وموقفها الحاسم والمتوازن والمحايد.

ولفتت الى أن القيادة السياسية تضع أبناءها من رجال وجنود القوات المسلحة نصب أعينها وتواصل اتصالاتها المكثفة من أجل تأمين جنودها هناك حتى عودتهم أرض الوطن، والتأكد من سلامتهم، وهو ما أكده الرئيس على ضرورة أمن وسلامة قواتنا في السودان وان الدولة تواصل اتصالاتها لتأكيد أمن القوات المصرية بالسودان .

وطالبت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بضرورة الحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان، والجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة.