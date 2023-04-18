زيارة مفاجئة.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى نبروه ويثمن جهود الفريق الطبي بها

قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية، بالمرور المفاجئ على مستشفى نبروه لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلالها.
وجاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتكثيف الجولات الميدانية على المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من سير العمل وتقديم الخدمات الطبية الكامله للمواطنين.
فيما تفقد وكيل الوزارة يرافقه الدكتور سعد فليفل مدير المستشفى الأقسام الطبية المختلفة، ابتداء من قسم الإستقبال والطوارئ للتأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة ومراجعة سجلات التسليم والتسلم.
وتابع مكين الزيارة بتفقد الأقسام الحرجة كالعناية المركزة والحضانات للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بها مشدداً على الالتزام باتباع سياسات مكافحة العدوى وأعمال الجرد والتطهير.
كما استمع وكيل الوزارة إلى المرضى وذويهم، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، ووجه مدير المستشفى بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم.
كما وجه مكين بعمل مقايسات لإصلاح وترميم دورات المياه بالمستشفى وتجديد الواجهات .
وفي نهاية الزيارة قدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية لما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.