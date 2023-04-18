برلماني: الموقف المصري من الأزمة بالسودان يتسم بالحكمة

أكدت ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأهمية القصوى للتصريحات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص الأزمة في السودان والأوضاع هناك، قائلة: إن مصر تتبنى سياسة عاقلة تماما وتتعامل مع الأوضاع بحكمة.

ونوهت التمامي في تصريحات لها اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي، سعي مصر لإحداث حالة الهدوء واستعادة الاستقرار والأمن في السودان، بتأكيده استمرار الاتصالات مع كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتشجيعهما على إيقاف إطلاق النار.

وقالت عضو مجلس النواب، إن الموقف المصري من الأزمة السودانية يحسب للقيادة السياسية تماما، فالسودان أمن قومي مصري ووحدة السودان واستقراره، مهم لمصر تماما كما السودانيين.

وأشادت ولاء التمامي، بإعراب الرئيس السيسي، إن مصر مستعدة للوساطة بين الأطراف السودانية لحقن الدماء، خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتشديده نكثف اتصالاتنا مع أشقائنا بالسودان وصولاً إلى وقف إطلاق النار.

واختتمت، أن الجميع كانوا ينتظرون موقف مصر خلال الأيام الماضية، والتأكيد الرسمي على حيادته ونزاهته يؤكد قيمة مصر وثقلها الدولي والإقليمي. وحرصها على وحدة السودان واستقراره. فالسودان الواحد، هو السودان القوي والتعامل مع الأزمة كشأن داخلي يسرع في حلها.