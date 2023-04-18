مدينة الحسنة بوسط سيناء تشارك حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

شارك اليوم محاسب سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء احتفالية تكريم حفظه القرآن الكريم والذى نظمه مكتب الأمل لتحفيظ القرآن الكريم بإشراف الشيخ المحفظ محمد محمد إبراهيم صابر ومحمود عبد الرحمن قسم التعليم التخصصي بالإدارة التعليمية وسالم على مركز شباب قرية المنبطح وذلك ضمن المشاركات الأهلية والمجتمعية التى تحرص عليها رئاسة مركز ومدينة الحسنة مع الأهالي بنطاق المركز.

وقد جرت فاعليات الحفل بحضور مجموعة من مشايخ وعواقل مركز ومدينة الحسنة حيث بدأت الإحتفالية بسماع آيات من القرآن الكريم ثم تلاها مجموعة من الكلمات ومنها كلمة رئيس المركز والمدينة والتى قدم من خلالها الترحيب بجميع الحضور كما قدم التهنئة للمكرمين من حفظة القرآن الكريم معرباً عن إشادته بما حققوه من تميز وإنجاز متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد وأن يسيروا على مبادئ وتعاليم القرآن الكريم و يتحلون بأخلاق الدين الاسلامي وان ينفعهم القرآن فى شتى نواحي الحياة.

كما قدم رئيس المركز والمدينة شهادات تقدير للفائزين الذين اجتازوا حفظ القرآن الكريم من عشرة أجزاء حتى ثلاثون جزء تقديراً من رئاسة مركز ومدينة الحسنة للجهود المبذولة لهم كما تم تكريم الشيخ المحفظ على جهوده مع المكرمين بالحسنة فى تحفيظ وتجويد كتاب الله.

كما قدم مكتب تحفيظ القرآن مجموعة من الهدايا منها شهادات تقدير ومبالغ مادية عينيه كما حصل المركز الأول على هديه مميزة تحفيزا للجميع والى ذلك مجموعة من الاناشيد الدينيه الاسلاميه لأبنائنا المشاركين في الاحتفالية.