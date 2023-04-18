وزيرا دفاع أمريكا وأوكرانيا يبحثان هاتفيا أولويات كييف قبل اجتماع رامشتاين

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الأولويات قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا والمقرر انعقاده في وقت لاحق هذا الأسبوع في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني يوم الاثنين أن هذا الاجتماع يصادف الذكرى السنوية الأولى على دعوة أوستن لأول مرة إلى عقد مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في رامشتاين لتنسيق المساعدة الأمنية، والتي جمعت الآن حوالي خمسين دولة لدعم أوكرانيا.

وبحسب البيان، تعهد وزيرا الدفاع بالبقاء على اتصال وثيق.

يشار إلى أن الاجتماعات الشهرية لداعمي أوكرانيا في إطار ما يسمى بصيغة رامشتاين، التي سميت كذلك على اسم الاجتماع الأول الذي عقد في قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا تتعلق بالدعم العسكري والمدني لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وبعد عقد اجتماعات في مواقع مختلفة في غضون الأشهر الماضية جاء دور رامشتاين مرة أخرى هذه المرة في 21 أبريل الجاري.