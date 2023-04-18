بالأسماء.. مصرع وإصابة 14 شابا بحادث تصادم مروع بمدخل أكتوبر الصحراوي

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب 13 آخرين بأصابات بالغة ومتنوعة بأنحاء متفرقة بالجسد، منذ قليل؛ إثر وقوع حادث تصادم مجموعة من الموتوسيكلات مع عدد من السيارات الملاكي أثناء أستقلالها وتوجههم لمنطقة وحي الحسين، بمدخل أكتوبر الصحراوي بالقرب من منطقة الهرم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الهرم، والمصابين للطوارئ بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليهم وإسعافهم، وجار تحرير محضر بالواقعة.

كان مرفق إسعاف أكتوبر تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ضخم بين عدد من الموتوسيكلات وأكثر من سيارة ملاكى بمدخل طريق أكتوبر الصحراوي في التجاه المؤدي للهرم إلى محافظة القاهرة لتوجههم لحي الحسين، ما أسفر عن مصرع شابا وإصابة 13 آخرين بإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد.

وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف أكتوبر بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الهرم، لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

وحصلت "البوابة نيوز" على أسماء المصابين بالحادث وعددهم 13 مصاب ومتوفي يدعى" عبدالله حسن عيد" 20سنة.

والمصابون هم : محمد حسن محمد طلبه 19 سنه سنورس الفيوم ـ أحمد خالد احمد فضل 20 سنه سنورس الفيوم ـ احمد صابر موسى 21 سنه الفيوم ـ عبد الرحمن توبه عبد النبي 19 سنه في الفيوم ـ إسلام احمد قرني 19 سنه الفيوم ـ محمد حمدي احمد 19 سنه الفيوم ـ عمرو ايمن عبد الله 18 سنه الفيوم ـ محمد شعبان محمد 18 سنه الفيوم ـ ايمن ربيع عبد العظيم 18 سنه الفيوم ـ عبد الرحمن محمد محمد 25 سنه الفيوم ـ يوسف منصور محمد 20 سنه الفيوم ، بالأضافه إلى اثنين من المصابين ليس بحوزتهم إثبات شخصيه بنهاية العقد الثاني من عمرهم

حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم وجار توقيع الفحص الطبي عليهم وعمل إشاعات للتشخيص، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، والتحفظ على المركبات التي تأثرت بالحادث ملك المصابين، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.