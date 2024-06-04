قيادي فتحاوي يطالب بضرورة اتخاذ موقف دولي قوي لوقف حرب الإبادة في غزة

طالب أمين سر المجلس الأعلى لحركة فتح أمين مقبول، اليوم الثلاثاء، بضرورة اتخاذ موقف دولي قوي لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مقبول ـ في تصريح لقناة ( القاهرة) الإخبارية ـ إنه منذ عام 1948 تستمر الحكومات الإسرائيلية في ارتكاب المجازر بهدف طمس الهوية الفلسطينية والقضاء على الوجود الفلسطيني، مضيفا أن الشعب الفلسطيني يدفع الآن ثمنا غاليا لوقوفه ونضاله وتصديه لأطماع إسرائيل التوسعية.

وشدد على ضرورة أن ينتبه المجتمع الدولي لهذه الأطماع الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لا تريد إنهاء هذه الحرب ولديها أهداف معلنة منها القضاء على المقاومة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني وإفراغ قطاع غزة من سكانه، وعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي نادى بها العالم.

في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يسعى دوما لتصوير بأن الشعب الفلسطيني يجسد حركة حماس، وذلك من أجل تحقيق مصالحه.

وقال نزال - في مداخلة هاتفية مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية - "إن نتنياهو اختار طوال الفترة الماضية أن تكون حركة حماس بالنسبة له هو وجه الشعب الفلسطيني والاسم الآخر لفلسطين أمام العالم لكي يسهل عليه مواجهة خصم معزول عالميا".