مدير وعظ بورسعيد: يجب على المسلم اغتنام نفحات ليلة القدر

أكد الشيخ محمد عفيفي، مدير عام الوعظ بمنطقة بورسعيد الأزهرية وأمين عام بيت العائلة المصري بالمحافظة، على فضل ليلة القدر بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال مدير وعظ بورسعيد، في كلمته التي ألقاها خلال الإحتفال الذي أقيم بأحد مساجد المحافظة مساء أمس الاثنين، إن ليلة القدر مباركة وهي خير من ألف شهر -كما قال عنها النبي محمد صل الله عليه وسلم، والتي قال عنها أيضًا :" تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان"، وتكون في إحدى الليالي الوترية، وعلى العبد أن يستشعر نعم الله وأن يحرص على إغتنام نفحات هذه الليلة.

وأضاف، أن الله سبحانه وتعالى فضل ليلة القدر على سائر الليالي على مر الأزمان واختصها بأن أنزل فيها قرآنه، وخصها بسورة في القرآن الكريم، فهي ليلة خاصة بهذه الأمة منّ الله بها عليها.



وأشار إلى أن ليلة القدر ساعات معدودات لكن العاقل هو من يستغل هذه الساعات، موضحا أن الليالي العشر 120 ساعة على الأكثر، وعدد ساعات الألف شهر تزيد عن 720 ألف ساعة فمن رجاحة العقل أن نضحى بهذا لأجل ذاك.

ووجه الشيخ محمد عفيفى، الشكر إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على جهوده المبذولة منذ توليه منصب المحافظ وعلى التطوير الذي شهدته المحافظة.

وشهد الإحتفال، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي أقامته مديرية الأوقاف داخل مسجد الرحمة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد ، التهنئة للحاضرين بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.