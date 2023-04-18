الأهلي يعلن معاقبة الشناوي بعد طرده أمام سموحة

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على محمد الشناوي حارس مرمي الفريق بعد طرده في مباراة الأهلي امام سموحة في الدوري الممتاز.

وتعرض الشناوي للطرد في الدقيقة الأخيرة من مباراة الأهلي وسموحة بعد تعديه على أحمد حكم لاعب سموحة بدون كرة.

وكشف مصدر بالأهلي أن الغرامة المالية على محمد الشناوي وفقا اللائحة تقدر بـ50الف جنية.

ويغيب الشناوي عن الأهلي لمدة 3 مباريات في مسابقة الدوري وفقا اللائحة اتحاد الكرة.

وكان السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن توقيع عقوبة ضد محمد الشناوي بعد طرده أمام سموحة نتيجة ضرب لاعب سموحة بدون كرة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: تصرف الشناوي غير مقبول، وهو كابتن الفريق ولابد ان يكون قدوة للفريق بالكامل وتصرفه غير مقبول وستوقع عليه عقوبة بنسبة كبيرة.

وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.