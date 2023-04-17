الدوري الإنجليزي.. صلاح يسجل هدف ليفربول الرابع أمام ليدز

تقدم فريق ليفربول على مضيفه ليدز يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال مجريات الشوط الثاني من المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الدولي المصري الهدف الرابع لليفربول والثاني له في شباك ليدز في الدقيقة 64 بمساعدة كودي جاكبو، فيما أحرز دييجو جوتا هدف الريدز الثالث في الدقيقة 52 من صناعة كورتيس جونز.

وأحرز صلاح الثاني في الدقيقة 39 بمساعدة دييجو جوتا، فيما سجل جاكبو الهدف الأول برأسية في الدقيقة 35 بعد تمريرة من ترينت ألكسندر أرنولد، وقلص لويس سينيستيرا النتيجة لليدز بتسجيل هدف في الدقيقة 47 بعد استغلاله خطأ قاتلا من المدافع إبراهيما كوناتي.

وجاءت تشكيلة ليفربول أمام ليدز التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - كورتيس جونس.

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - دييجو جوتا.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.