وزير الخارجية السوري يصل إلى تونس لتعزيز العلاقات

ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، صول وزير الخارجية، فيصل المقداد، إلى العاصمة التونسية في زيارة عمل بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية التونسية في بيان لها أن زيارة المقداد إلى تونس تأتي تلبية لدعوة نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وكانت سوريا وتونس أعلنتا في بيان مشترك في 12 إبريل الجاريث أنه تجاوبًا مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق، قررت سوريا إعادة فتح سفارتها بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة.