موعظة رمضانية.. ماذا بعد الشهر الكريم؟

تقدم لكم البوابة نيوز بالتعاون مع المركز العالمي للرصد والفتوى بالأزهر الشريف، برنامج "موعظة رمضانية" بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

يتناول البرنامج الذي يذاع يوميا طوال شهر رمضان المعظم، العديد من المواعظ الدينية والأحكام الفقهية التي لا بد من التطرق إليها في هذه الأيام، والتي يجب أن يكون الصائم على علم بها، حتى ينال أعلى درجات الثواب والمغفرة من صيامه في هذه الأيام. وتتناول حلقة اليوم التي يقدمها الدكتور إسلام ضيف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، موضوع المداومة على الطاعات بعد انتهاء شهر رمضان.

الجدير بالذكر أن شهر رمضان الكريم، يحتل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، لما فيه من الخيرات والبركات الكثيرة، لذا يستعدون له في مصر بالكثير من العادات الطيبة المتوارثة على مر العصور، من تعليق الزينة في الشوارع والفوانيس، وإعداد المأكولات المخصصة لهذا الشهر.