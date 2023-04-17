وزير إندونيسي: ألمانيا عرضت المساعدة لاستكمال الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

الإثنين 17/أبريل/2023 - 03:15 م

أكد الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو أن ألمانيا عرضت المساعدة لتسهيل استكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي.

وقال إيرلانجا هارتارتو - في تصريح على هامش معرض "هانوفر ميسي" المقام في ألمانيا والذي يعتبر أكبر معرض تكنولوجي في العالم وفقا لوكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم /الاثنين/ - "إننا نتبع نهجا عمليا بين البلدين، وأعتقد أن ألمانيا تشاركنا نفس الرأي، لذلك تريد ألمانيا تمهيد الطريق لإندونيسيا بهدف تكثيف المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي"، وإندونيسيا دولة شريكة رسمية فيه.

وذكر أن العديد من سياسات الحكومة الإندونيسية تشكل عقبات في الوصول إلى الاتفاق النهائي في اتفاقية الشراكة، وقال إن ألمانيا تشجع إندونيسيا على تطبيق نهج أكثر عملية يراعي أيضا مصلحة المزارعين الإندونيسيين.

وأكد إيرلانجا هارتارتو أن الحكومة الإندونيسية ستواصل السعي إلى اتفاقية الشراكة، موضحا أنها حاليا في الجولة الرابعة عشر من المفاوضات.