محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية ويلتقي بالأسر

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الاثنين، حدائق مدينة القناطر الخيرية، حيث تفقد حدائق عفلة والياسمين والتوفيق، كما قام بزيارة لمؤسستي الرعاية للبنين والبنات بمدينة بنها تهنئة للأطفال بمناسبة عيد القيامة وأعياد شم النسيم.

وقدم المحافظ هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهي عبارة عن لعب أطفال وورد، حيث أعرب الأطفال عن فرحتهم بالهدايا.



كما التقي المحافظ بعدد من الأسر الذين جاءوا من مدن المحافظة المختلفة ومن المحافظات المجاورة للاستمتاع بجو وحدائق مدينة القناطر الخيرية لقضاء عيد شم النسيم حيث قام المحافظ بهنئتهم بالعيد وتقديم الورود لهم وتمني لهم قضاء يوم سعيد وسط حدائق القناطر.

وكان قد وجه المحافظ برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق وذلك في إطار توجيهات المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جولة المحافظ

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