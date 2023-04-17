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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير خارجية النمسا يطلق من فيتنام حملة لدعم الموقف الأوروبي في الأزمة الأوكرانية

وزير الخارجية النمساوي
وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج
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 أطلق وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج، اليوم /الاثنين/، حملة في فيتنام لتعزيز التعاون وتنمية الفرص الاقتصادية للشركات النمساوية، إضافة إلى دعم الموقف الأوروبي في الأزمة الأوكرانية.

 وقال شالنبيرج - في تصريح  عقب اجتماع مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه سون في هانوي - "إنه في ضوء الأوقات الحالية المضطربة علينا أن نبحث عن شراكات جديدة وموثوقة".
وأشار إلى أن العلاقات مع فيتنام في أعلى مستوياتها على الإطلاق، مضيفا أن النمسا وفيتنام لديهما مصلحة مشتركة في عالم تٌحترم فيه المعاهدات وسلامة أراضي الدول وسيادتها.

النمسا الأزمة الأوكرانية