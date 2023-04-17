الأرصاد: أتربة عالقة نهـارا وطقس حار على القاهرة والوجة البحري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم الاثنين حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد و السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية الشرقية وطقس مائل للبرودة على اغلب الانحاء .

ويشهد الإثنين ، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأتربة عالقة نهارا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من اقصي الغرب على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغري 16 ، وعلى جنوب سيناءوسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 20 ،وعلى شمال الصعيد 35 والصغري 18 ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21 درجة .