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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. الساحة الرضوانية تنظم إفطارها السنوي احتفالًا بليلة القدر في الأقصر

تجهيز الساحة لحفل
تجهيز الساحة لحفل إفطار ليلة القدر
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انطلق المئات من الشباب من أبناء الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر، فى التجهيزات لفعاليات حفل إفطارها السنوي، اليوم الإثنين، فى ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان في كل عام، حيث يجمع حفل الإفطار السنوى للساحة الآلاف من المحبين ورواد الساحة وضيوف الساحة من مصر وحول العالم.

وتنظم الساحة الرضوانية شرق محافظة الأقصر أكبر مائدة إفطار سنوية على مستوى المحافظة، بمناسبة الاحتفال السنوي بليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك فى كل عام، وذلك برعاية الشيخ زين العابدين أحمد رضوان رائد الساحة، ويحضرها الآلاف من الأهالى والقيادات من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث إنه يحضرها فى السنوات الماضية حوالى 10 آلاف صائم، وتقام المائدة السنوية فى الساحة منذ عشرات السنين، حيث كان يقام منذ عهد العارف بالله الشيخ أحمد رضوان رحمه الله، الذي انتقل إلى رحمة الله عام 1967، وحرص أبناء العائلة وأهالي القرية على استكمال هذا النهج على مر السنين.

ومن الجدير بالذكر أن الساحة الرضوانية واحدة من أهم الكيانات الدينية بمصر، فقد بنيت من أكثر من 200 سنة، بأيادي سيدي أحمد رضوان الحسني والذي ينتهي نسبه لسيدنا الحسن ابن الإمام على بن أبى طالب، وبها مسجد بجواره مقام العارف بالله الشيخ أحمد رضوان، ثم قاعة ضيوف وقاعة احتفالات ثم المطعم والسفرة التى تحتوى على ثلاث سفرات كل واحدة منهما 30 مترا، كما تضم استراحات للزائرين المغتربين فى الطابق العلوى حوالى عشرين غرفة.

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