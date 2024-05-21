أبرزها عدم الخروج من المنزل.. نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الشديدة، يشتكي الكثير من الأشخاص من حرارة الشمس الغير طبيعية والخوف من التعرض لضربة شمس مفاجئة.

وينصح الدكتور مجدى بدران خبير المناعة والحساسية وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز " للوقاية من ضربة الشمس والتأقلم مع الطقس الحار بالإرشادات الهامة التالية:.

يجب الوقايه من الشمس ، بعدم بذل مجهود في بيئة حارة، وعدم بقاء الأطفال أو كبار السن في السيارة في الأجواء الحارة ، وعدم الخروج من البيت لذوى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات ضربة الشمس.

الفئات الاكثر عرضة للمضاعفات هم "الأطفال أقل من خمس سنوات، كبار السن، المصابون بالحمى ، المصابون بالإسهال، المصابون بالجفاف، الصائمون ، الذين يعانون من أمراض مزمن غير مستقرة كأمراض الصدر أو القلب أو الكلى او السكر أو السمنة ،

الذين يتناولون مدرات البول أو بعض أدوية الاكتئاب أو الأدوية المنشطة الاستظلال بالشماسى

ولبس الملابس القطنية الخفيفة الواسعة البيضاء،شرب الماء والسوائل الطبيعية بوفرة

تناول فاكهة الصيف والسلاطة الطازجة، تجنب تدخين التبغ" ، ويب عدم الخجل من استخدام «طاقية» أو شمسية ونظارة شمس.

تغيير الملابس المبتلة بالعرق فورًا

*الاستحمام المتكرر باستعمال صابون طبى، وتنظيف ثنايا الجلد، خاصة مع زيادة الوزن.

ارتداء الملابس الداخلية والجوارب يوميًّا مرة واحدة.

*اختيار مكان النوم فى مكان بارد فى المنزل، بعيدا عن أى أجهزة تسبب ارتفاعا فى درجة الحرارة، وقليلة الأثاث والفراش للسماح بدوران الهواء.

*ارتداء ملابس بيضاء أو فاتحة اللون قطنية خفيفة واسعة، ومتسعة المسام لتساعد على تبخر العرق.

كشف الذراعين.

*تجنب البودرة والكريمات بكثرة حتى لا تسد مسام البشرة وتغلق فتحات الغدد العرقية، مما يمنع خروج العرق فيحبس داخل الجلد مسببًا «حمو النيل» وهو طفح أحمر مصحوب بحبيبات وحويصلات مع حكة جلدية خاصة مع الألياف الصناعي.

ضربة الشمس

هى ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجه مئوية.

تحدث بسبب ارتفاع حرارة الجو والرطوبة خاصة مع قلة حركة الهواء بسبب الازدحام، خاصة مع الإجهاد، والإصابة بأمراض مزمنة

تتميز ضربة الشمس بغياب العرق، وعدم الاستقرار الذهني وفقدان الوعي.

العلاج يتم بالتبريد بتغطية المريض بشاش مرطب مع رذاذ الماء العادي في درجة حرارة الغرفة، وتسليط المراوح الكهربائية من كافة الاتجاهات.

شراب الليمون كل يوم

الذين يعانون من الإجهاد الحرارى أو ضربة الشمس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة،

دائما ما يكون لديهم نقص فى فيتامين سى، حيث يسبب انخفاض هذا الفيتامين تفاقم نوبات الإجهاد الحرارى؛ لذا يجب حصولهم عليه من الجوافة والبرتقال والكيوى والليمون والطماطم، مع تجنب المشروبات المحلاة أو المصنعة والمشروبات الغازية، ومشروبات الكافيين كالقهوة والكولا،كونها تسبب جفاف الجلد.

ويفضل البعد عن المشروبات المثلجة والآيس كريم، التى تسبب جفاف الجلد أيضًا، حيث تقلل من إفراز العرق‏،‏ بينما تعمل المشروبات الدافئة على زيادة إفرازه، فتلطف وتبرد الجلد.