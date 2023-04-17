محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء «سرفيس ناهيا» ببولاق الدكرور.. صور

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة ميدانية مسائية لمتابعة مراحل العمل الجارية وانتظام تشغيل مواقف السرفيس والنقل الجماعي بمناطق ناهيا ببولاق الدكرور وأرض اللواء بحي العجوزة وبمحيط محطة قطارات بشتيل بمنطقة الصفطاوي بشمال الجيزة.



تفقد اللواء أحمد راشد أعمال إنشاء موقف السرفيس بمنطقة ناهيا أسفل محور الفريق كمال عامر بحي بولاق الدكرور حيث تم البدء في الأعمال الإنشائية للموقف لخدمة المواطنين وتوفير خطوط سير للتسهيل عليهم ونقل المواقف العشوائية المحيطة بالمنطقة داخلة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال ووفقا للمواصفات المحددة مع مراعاة توافر المعايير الخدمية للمواطنين كمقاعد الجلوس ونقاط الخدمة ودورات المياه ومحال تجارية.

كما تفقد محافظ الجيزة موقف سرفيس أرض اللواء بحي العجوزة المقام حديثا مؤكدًا ان المحافظة تسعي نحو اقامة عددا من مواقف السرفيس بالعديد من القطاعات لخدمة المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية لما تنجم عنها من اعاقه للحركة المرورية وتعكس مظهرا غير حضاري ولإحكام السيطرة علي منظومة العمل.

كما تفقد محافظ الجيزة موقف الإقاليم الجديد بالمنطقة أسفل محور الفريق كمال عامر بامتداد موقف أرض اللواء حيث حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين للاطمئنان على انتظام العمل داخل الموقف وأبرز المعوقات التي تواجههم.

وكلف اللواء أحمد راشد رئيس جهاز السرفيس ورئيس حي شمال بإزالة موقف سرفيس عشوائي بمنطقة الصفطاوي ومنع تواجد أي مواقف عشوائية بمحيط المنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وياسر سامي وأشرف بكر وعبد الله نور رؤساء أحياء العجوزة وشمال وبولاق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومحمد جمال مدير إدارة التسويق.