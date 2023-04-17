محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية ويسلم الدرع للفريق الفائز.. صور

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، مساء أمس الأحد، المباراة الختامية لنهائي الدورة الرمضانية لكرة القدم للناشئين بمركز شباب الخارجة، والتي أُقيمت بين فريق الشهداء وفريق حي المروة، وانتهت بفوز الأول بثلاث أهداف مقابل هدف واحد.

وذلك بحضور الأستاذ بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

حيثُ قام المحافظ بتسليم درع الدوري للفريق الفائز، ووجّه الشكر لجميع القائمين والمُشاركين بالدورة الرمضانية، مُؤكدًا حرص المحافظة على دعم وتشجيع الموهوبين بكافة الألعاب والمجالات. كما شهد عرضًا لفريق الكاراتيه مُشيدًا بالأداء المتميز للاعبين، ومُوجهًا بالتوسع في الأنشطة الرياضية المختلفة لاستيعاب طاقات الشباب.

ختام الدوري الرمضاني (1)

ختام الدوري الرمضاني (2)

ختام الدوري الرمضاني (3)

ختام الدوري الرمضاني (4)

ختام الدوري الرمضاني (5)

ختام الدوري الرمضاني (6)