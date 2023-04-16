أبو الغيط يجري اتصالًا هاتفيًا بسكرتير عام الأمم المتحدة لبحث الوضع في السودان

صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بادر مساء اليوم ،باجراء اتصال هاتفي بالسيد أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الموقف الخطير في السودان.

وأضاف المتحدث باسم الجامعة العربية أن أبو الغيط ابلغ جوتيريش بموقف مجلس الجامعة الصادر اليوم من ضرورة وقف التصعيد ووقف اطلاق النار واستعادة الهدوء الي السودان في اسرع وقت. و أشار الي انه عبر خلال الاتصال عن الاستعداد للعمل سوياً مع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فوري للاشتباكات المسلحة وحقن الدماء، والحيلولة دون المزيد من تدهور الأوضاع.

واستمع أبو الغيط لتقييم السكرتير العام للموقف، واتفقا علي ضرورة تكثيف الاتصالات مع القيادات المتقاتلة من أجل وضع حد للمواجهات.