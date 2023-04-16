علي فرج يتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

توج لاعب وادى دجلة علي فرج، ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، عقب تغلبه في المباراة النهائية على البيروفي دييجو الياس، المصنف الأول عالميًا، بنتيجة (3-1)، بواقع نقاط (13-11)(5-11)(11-8)(11-9)، في مباراة استغرقت 59 دقيقة.





وشارك 9 لاعبين من أندية وادى دجلة ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، والتي انطلقت يوم 9 أبريل الجاري بمدينة برمنجهام، وهم: علي فرج، ويوسف إبراهيم، ومازن هشام، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، بمجموع جوائز 179 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتعتبر إحدى البطولات البلاتينية للإسكواش.