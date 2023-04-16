الاتحاد الأفريقي يعلن توجه رئيس المفوضية إلى السودان

أعلن الاتحاد الأفريقي، مساء اليوم الأحد، عن توجه رئيس المفوضية موسى فقي محمد، إلى السودان “فورا” للتحدث مع الأطراف السودانية بشأن وقف إطلاق النار في الوقت الذي يشهد فيه البلد يوما ثانيا من الاشتباكات.

وفي وقت سابق، عبر الاتحاد الإفريقي في بيان له صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد بعد ظهر الأحد، عن "القلق العميق" إزاء الوضع، داعيا قوات الجيش والدعم السريع إلى "حماية المدنيين".

كانت أعلنت الأمم المتحدة، عن موافقة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على مقترح هدنة مؤقته للأغراض الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان: "الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني واللواء محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع وافقا على اقتراح الممثل الخاص للأمين العام للسودان فولكر بيرتس والآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، والأمم المتحدة) بالالتزام بوقف مؤقت للقتال لأغراض إنسانية، اليوم من الساعة 16:00 حتى 19:00 مساء".

وأضافت: "وإذ يقر الممثل الخاص بجهود الطرفين للتوصل إلى هذا الاتفاق، يحملهما وقواتهما المسؤولية عن احترام هذا الاتفاق والالتزام به".