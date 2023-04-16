لافروف يزور البرازيل وفنزويلا ونيكاراجوا وكوبا من 17 إلى 21 أبريل

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور عدة دول في أمريكا اللاتينية في الفترة بدءا من الغد الاثنين ولمدة ثلاث أيام.

أضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - أنه "في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، سيزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عدة دول في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل وفنزويلا

ونيكاراجوا وكوبا، وسيكون لوزير الخارجية الروسي برنامج ثري يتضمن اجتماعات مع قادة هذه الدول وإجراء محادثات مع وزراء الخارجية ".

ووفقا للوزارة، فإن الهدف الرئيسي لجولة لافروف هو تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين الدول في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والتعليمية والإنسانية والثقافية وغيرها.

أشار بيان الوزارة إلى أنه "من المقرر أن تركز المحادثات على قضايا تعزيز الإطار القانوني لعالم اليوم، والذي يقوم على أساس ميثاق الأمم المتحدة.. إذ أن أمريكا اللاتينية منطقة صديقة، وأحد مراكز تشكيل عالم متعدد الأقطاب وتخطط روسيا للحفاظ على حوار ديناميكي معها وتطوير تعاون بناء بعيدا عن أي إملاءات من الخارج".