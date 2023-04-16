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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فتح باب المشاركة في "ليلة رقص معاصر"

ليلة رقص معاصر
ليلة رقص معاصر
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فتحت فعالية " ليلة رقص معاصر" في دورتها السادسة، باب التقدم للمشاركة لمصممي الرقص  من دول بريطانيا، سويسرا، أمريكا، ألمانيا، فرنسا، الدول العربية، و مصر ، و ذلك حتى ٣٠ من ابريل الجاري، و ذلك لبرنامج الاقامة الفنية الذي تنظمه الفعالية في الفترة من أكتوبر و حتى منتصف شهر ديسمبر.

تنتهي الاقامات الفنية بتقديم عروض للرقص المعاصر  خلال فترة اقامة الفاعلية في شهر ديسمبر المقبل.

يذكر ان " ليلة رقص معاصر" هي فعالية لعروض الرقص المعاصر سواء المحلية او الدولية، تقوم على الاقامات الفنية و تبادل الخبرات ما بين  الراقصين المصريين و الراقصين من مختلف دول العالم، تضم هذه الدورة برامج اخرى موازية لبرنامج الاقامات الفنية، التي سيعلن عنها خلال أيام.

 يقيم الفعالية ستوديو عزت الرقص المعاصر، بالشراكة مع وصلة للفنون، و بدعم من المجلس الثقافي البريطاني، ومعهد جوتة بالقاهرة، والمركز الثقافي الفرنسي، ومركز التحرير الثقافي.

ليلة رقص معاصر المركز الثقافي مركز التحرير