الثلاثاء.. افتتاح معرض "ذكريات رمضانية" للفنون التشكيلية

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس الثلاثاء المقبل معرضاً للفنون التشكيلية بعنوان ( ذكريات رمضانية)

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

يعد المعرض نتاج ورشة فنية أقامتها إدارة النشاط الفني واللجنة الفنية العليا باتحاد الطلاب برعاية خاصة ودعم من الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وقد شارك بالورشة الفنية ( ٥٧ )طالب وطالبة من كليات ( الآداب - الحقوق -التجارة - العلوم - الآثار -البنات - التربية النوعية -الزراعة) .

وقام بالتدريب كل من ياسر عبد الرازق

رئيس قسم الفنون التشكيلية في مجال الزيت

و هالة سليمان مجال النحت و نفين عبد المالك أشغال فنية

و عزة البدري في مجال التصوير الزيتي

و محمد على مساعد مشرف فنون تشكيلية.

جاء الإشراف العام على الإعداد وتنفيذ المعرض للأستاذ طارق أحمد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب وقد وأشرف على الورشة والإعداد والتنفيذ للمعرض مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني.

كما تابع الإعداد والتنفيذ كل من الطالب زياد صديق أمين اللجنة الفنية العليا والطالب (محمد رضا ) رئيس اتحاد طلاب الجامعة.