بالصور.. رأس سدر جاهزة لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيدي القيامة والفطر

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر، بقيادة علي حمادة، رئيس المدينة، جاهزيتها بمختلف قطاعاتها لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء برفع درجة الاستعدادات لاستقبال زوار المحافظة لقضاء عطلة الأعياد .
وأكد المحاسب علي ابراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر أن المدينة بجميع قطاعاتها على أتم الاستعداد لاستقبال زوارها معلناً الإنتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بذلك و منها جاهزية الشواطئ العامة و الفنادق و القرى السياحية، موجها كل الشكر والتقدير للجهات الأمنية بجميع افرعها و مشيدا لاستعدادتها المتواصلة لحفظ الأمن .
وأهابت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر السادة الزائرين في حال وجود اي شكاوي الاتصال تليفونيا علي مدار الساعة رقم ٠٦٩٣٤٠٠٢٠٦ غرفة العمليات بمجلس مدينة .
كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة راس سدر قد أنتهت من أعمال تطوير كورنيش رأس سدر، و يشمل منطقة تجارية ترفيهية خدمية للمواطنين والزائرين ( مشروع 306 ) وأيضا ممشى للدرجات بطول ١٦٠٠ متر.
ويبلغ طول كورنيش مدينة رأس سدر، 1.6 كيلو وتبلغ تكلفته التقديرية 10 ملايين جنيه كمتنفسًا لأهالي المدينة، وتلقى المدينة إقبالا متزايدا من السياح المصريين نتيجة قربها من القاهرة إضافة إلى السياحة الأجنبية وتعرف المدينة بسياحة السفاري التي تشتهر بها.