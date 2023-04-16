تأجيل دعوى زينة ضد أحمد عز لمطالبته بأجر مسكن وحضانة

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المُقامة من قبل الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز والتي تطالبه فيها بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة قدرهما مليون و761 ألف جنيه، لـ7 مايو.

وحسب الدعوى التي حملت رقم 1215 لسنة 2023، والتي أقامها محامي الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، طالبًا فيها من مكتب تسوية المنازعات في محكمة الأسرة أن يدفع الأخير مبلغ مالي مليون و761 ألف جنيه متجمد أجر مسكن وحضانة أو يواجه الحبس.

وقضت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، في وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ مالي 21 ألف جنيه أسترليني، لطفليه في الدعوى المقامة من الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بمصروفات دراسية لطفليها من أحمد عز.