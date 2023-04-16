لماذا يحمل مسلم مفتاح كنيسة القيامة بالقدس منذ 850 عاما؟.. أديب جواد يوضح

كشف أديب جواد الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس، سبب حمل مسلم مفاتيح كنيسة القيامة.

وقال أديب جواد الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "نحن عائلتنا معروفة بحمل أمانة مفاتيح كنيسة القيامة منذ زمان القائد صلاح الدين الأيوبي منذ عام 1178 ميلادي، أي ما يقارب من 850 عاما".

وأضاف: "هذه الفكرة كانت فكرة السلطان صلاح الدين الأيوبي طيب الله ثراه، لتكون متممة للعهد العمري من سيدنا عمر بن الخطاب الذي أعطى الأمن والأمان وأعطى الحرية الكاملة لإخوانا المسيحيين في بناء كنائسهم والمحافظة عليهم".

وأشار إلى أنه عندما جاء صلاح الأيوبي ودخل القدس أراد أن يحفظ كنيسة القيامة للأمد البعيد، وكانت فكرته أن يجمع رؤساء الكنائس وتمت الموافقة من رؤساء الكنائس منذ عهد بعيد لعائلتي المسلمة وهم من آل البيت لكي يكونوا محافظين على أقدم مقدسات المسيحيين في بيت المقدس.

وأردف: "حملنا الأمانة 850 عاما وما زالت المسيرة مستمرة، وفي المستقبل سيحمل أحد أبنائي هذه الأمانة من بعدي".