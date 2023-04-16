أسعار العملات اليوم الأحد 16 أبريل 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 16 أبريل 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8380 جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.9619 جنيه للشراء، مقابل 34.0819 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 38.5629 جنيه للشراء، مقبل 38.6975 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.5950 جنيه للشراء، مقابل 34.7202 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 23.1447 جنيه للشراء، مقابل 23.2233 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 4.4836 جنيه للشراء، مقابل 4.4986 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2208 جنيه للشراء، مقابل 8.2478 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 100.7021 جنيه للشراء، 101.0542 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 8.3963 جنيه للشراء ، مقابل 8.4252 جنيه للبيع.