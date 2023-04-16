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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. رئيس حي الدقي يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

رئيس حي الدقي
رئيس حي الدقي
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قام اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي مساء أمس السبت، بزيارة كنيسة السيدة العذراء لتقديم التهنئة بمناسبة احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد، وتقديم باقة من الزهور في روح من المحبة والإخاء، وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 

وقدم رئيس حي الدقي التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن تكون أيام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، مؤكدا أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد.

 

 

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