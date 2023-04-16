إسلام عفيفي: الحوار الوطني لا يدور بين النخبة فقط لكن أثره يمتد للجامعات والنقابات

الأحد 16/أبريل/2023 - 12:19 ص

أشاد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، بجلسات المناقشات في الحوار الوطني، والمقترحات المقدمة، مشيرا إلى أنه لا يقتصر فقط بين النخبة ولكن أثره يمتد للجامعات والنقابات.

وأضاف إسلام عفيفي، خلال حواره مع قناة "اكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني ناقش مقترحات غير مسبوقة في تاريخ مصر، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم مناقشة قضايا متعددة وهو ما يعتبر فرصة لكل المصريين للمشاركة في بناء الوطن.

وكشف إسلام عفيفي، عن استقبال مجلس أمناء الحوار الوطني لأكثر من 96 ألف مقترح في مختلف المجالات، مشددا على أن الحوار الوطني ضرورة وفرصة ومسئولية لكل الأطراف المشتركة في صناعة القرار بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.