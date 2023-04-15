نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد.. صور

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قداس عيد القيامة المجيد، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد ومحمد كجك رئيس مدينة دمنهور، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بمقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور.

وأعربت الدكتورة نهال بلبع، عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة بصفة خاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرةً إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الأعياد وكافة المناسبات، ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، فاليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

كما تقدمت نائب المحافظ بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافة أعضاء المجمع المقدس وجميع الإخوة المسيحين بعيد القيامة المجيد متمنية لهم ولمصرنا الغالية دوام الأفراح والأعياد والسعادة والتقدم فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى كلمته تقدم نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة مؤكدا اننا نسيج واحد نتشارك اعيادنا وافراحنا ويجمعنا وطن واحد ومحبة صادقة نابعة من القلب.

كما نقل تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية لجميع الحضور ولشعب محافظة البحيرة.

