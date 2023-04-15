أحمد داش يواجه صديقه في الحلقة العاشرة من الصندوق

بعد شكوك ياسين (أحمد داش) في صديقه يوسف (علي قاسم) حول كونه هو الذي يُرسل الصناديق، كشفت الحلقة العاشرة من مسلسل الصندوق للنجم أحمد داش، عن مواجهة ياسين ونور ليوسف، ليخبرهما يوسف بأن يعمل مخترق للحسابات الإلكترونية، يحكي لهم قصته.

وفي الوقت نفسه عادت العلاقات الطيبة بين ياسين وأمه، بعدما خرجت من المستشفى، وكشفت الحلقة عن زيارة يوسف ونور لوالدة ياسين، الأمر الذي جعل علاقتهم تتوطد من جديد، ولكن حتى الآن لم يصل الثلاثة إلى أي شخص من المختطفين، رغم معرفتهم أن اللوح في الصناديق مرسومة بالرسم الفارسي.

ويقوم أحمد داش ضمن أحداث مسلسل الصندوق بشخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، مسلسل الصندوق من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

بجانب مسلسل الصندوق، يُشارك أحمد داش في بطولة مسلسل جعفر العمدة، والذي سيُعرض على قناة dmc ومنصة Watch It، ويقوم داش خلال أحداث المسلسل بشخصية سيف، وهو نجل محمد رمضان، ويُشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.