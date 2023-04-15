رئيس دائرة استخبارات الدعم السريع يعلن انضمامه للجيش السوداني

قتل مدني وأصيب نحو 25 جراء الاشتباكات في الخرطوم في الوقت الذي أكد فية الجيش السوداني أن رئيس دائرة الاستخبارات بالدعم السريع اعلن انضمامه للجيش، حسبما أفادت فضائية “ العربية عاجل ”، مساء اليوم السبت.



وفي وقت سابق أعرب البرلمان العربي عن قلقه إزاء التطورات الجارية في جمهورية السودان، خاصة العمليات القتالية الدائرة حاليًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وفقًا لنبأٍ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما دعا الأطراف كافة، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار حماية لأرواح الشعب السوداني وللحفاظ على مقدرات الدولة.

وطالب البرلمان العربي الأطراف كافة، بأن تضع المصالح العليا للشعب السوداني نصب أعينها، والعمل على كل ما يحفظ أمن واستقرار السودان.