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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس "الأساقفة": قيامة المسيح تعطينا الشجاعة في أمور الحياة

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
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أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن خالص تهنئته لجموع الشعب بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال رئيس الأساقفة في عظة القداس: قيامة المسيح تعطينا ولادة ثانية وعلاقة شخصية مع الله إذ لنا رجاء حى وأمل يعطينا القدرة والشجاعة في كل أمور الحياة.

وأضاف المطران: عندما ذهبا المريمات للقبر يوم الأحد صباحًا كان الدافع الوحيد هو حب المسيح يرغم صعوبة فتح القبر بسبب ضخامة حجم الحجر وختمه بالشمع الرومانى بالإضافة للحرس الواقف أمامه باستمرار، ولكن ما حدث كان مفاجأة لهم أعطتهم والتلاميذ تصديق فى تعاليم المسيح وكلامه.

واستكمل: لمعرفة الحق يجب سؤال شهود العيان مثل المريمات وبطرس تلميذه بالإضافة لكتابات العهد الجديد حيث شهدتا المريمات أن المسيح لم يعد فالقبر ، مؤكدًا: القبر الفارغ والأكفان  تعنى أن المسيح غير موجود وقيامته قيامة تاريخية حقيقية أكثر من أى شئ.

واستطرد رئيس الأساقفة: عندما نتعرض لأحداث لا يمكن فهمها نسأل أنفسنا كثيرا من سيزيل الأحجار أو المعوقات وعدم المقدرة لتحقيق كل ما يريده الله مننا، ولكن بالتصديق فى القيامة يعطينا الله الرجاء لتحقيق مشئيته.

واختتم : نصلى لشعب السودان أن يزيل الله عنهم كل شر وأن يجيزهم من كل حرب وخوف فى هذه الأثناء وأن يمنح الله الشعب السودانى بمصر الطمأنينة على بلادهم.

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