غدا.. معرض المشروعات الهندسية بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف

تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، تنظم كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف المعرض السنوى للمشروعات الهندسية تحت إشراف الدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن عميره عميد الكلية والدكتور جمال محروس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يقام المعرض على مدار يومى الأحد والاثنين ١٢ و١٣ مايو الحالى.

أكد الدكتور أحمد القاصد أن كلية الهندسة الإلكترونية من الكليات المتميزة والمنفردة فى تخصصاتها على مستوى الجامعات المصرية، مشيدا بالمستوى العلمى والبحثى والتطبيقى للطلاب وقدراتهم الفائقة لخلق مشروعات مبتكرة تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية وتوجه القيادة السياسية لتشجيع البحث العلمى وربط الأفكار البحثية باحتياجات ومتطلبات المجتمع، وعلى مدار سنوات تنظيمه خرجت العديد من الاختراعات التى تم تطبيقها وتسويقها على المستوى المحلى والدولى.

يشهد المعرض حضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ووكلاء الكلية والأساتذة والطلاب المشاركين فى فعاليات المعرض، وعدد كبير من رجال الصناعة والمهتمين بمجالات الهندسة الإلكترونية.

ويشمل المعرض مشروعات طلابية كل فى تخصصه حيث يشكل المعرض فرصة لعرض أفكار الطلاب الابتكارية من جميع اقسام الكلية، ويحظى المعرض سنويا باهتمام بالغ من الجامعة ورجال الصناعة من مختلف المجالات لما يضمه المعرض من أفكار تستهدف تقديم حلول مبتكرة لخدمة المجتمع ومشاكل الصناعة والتجارة والزراعة، والجديد فى مجال الاتصالات والشبكات، والروبوت.