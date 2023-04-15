وزير الخارجية السعودي يناشد السودانيين للعودة للحوار لتحقيق استقرار البلاد

ناشد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم السبت، السودانيين للعودة للحوار لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.

وقال عبر حسابه علي "تويتر": "ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

ودعا الوزير السعودي إلى "تجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق".

وصباح اليوم السبت، نشبت مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.