أدعية يوم 24 رمضان.. "اللهمَّ اجْعَلْنا في هذا الشَّهرِ مِنَ المُقَرَّبِينَ إِلَيكَ"

يعد شهر رمضان الكريم من أفضل الأشهر التى يقوم الناس فيها بالعبادة والتقرب إلى الله، ومن أهم أنواع العبادة في هذا الشهر هو الدعاء، فالدعاء هو السلاح الأقوى الذي يستخدمه المؤمن للتواصل مع الله، وهو وسيلة للتضرع إليه، والاستجابة لحاجات الإنسان وتحقيق أمانيه.
فتح الله عز وجل في هذا الشهر أبواب الرحمة والمغفرة، وجعل فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ولذلك يجب على المؤمن في هذا الشهر الكريم أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله، وأن يستغل هذه الفرصة العظيمة لطلب المغفرة والعتق من النار وتحقيق الأماني.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ، وهذا يدل على فضل هذا الشهر الكريم وأهمية الدعاء فيه، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدعاء في رمضان يعتبر عبادة مضاعفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدُّ، وهذا يعني أن الدعاء عند الإفطار في رمضان يُستجاب له بإذن الله.
أدعية يوم 24 رمضان
- اللهمَّ اجْعَلْنا في هذا الشَّهرِ مِنَ المُقَرَّبِينَ إِلَيكَ، وَاجْعَلْنا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الذَّاكِرِينَ لِذِكْرِكَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ الَّذِينَ يَتَنَزَّهُونَ فِي جَنَّاتِكَ، وَيَرْتَقُونَ بِقُلُوبِهِمْ إِلَيْكَ، وَيَحْظَونَ بِرَحْمَتِكَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ الَّذِينَ يَقْبَلُونَ عَلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ وَالْإِصْلَاحِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِكَ وَبِرُسُلِكَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
- اللهمَّ ارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَخَطَايَانَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
- اللهمَّ اهْدِنَا وَاهْدِ بِنَا، وَاجْعَلْنَا سَبَبًا لِلْهُدَايَةِ لِلنَّاسِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
- اللهمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُكَ وَخَاصَّتُكَ، وَاجْعَلْ قُرْآنَكَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَنُورَ صَدُورِنَا، وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ الَّذِينَ يَتْلُونَ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُونَ بِهِ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
- اللهمَّ ارْزُقْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَاجْعَلْهَا خَيْرًا لَنَا مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتَجَاوِزْ عَنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
- اللهمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقِيَامَهُ، وَصَلَاتَهُ، وَجَهِرَتَنَا وَسِرَّتَنَا، وَصَالِحَ أَعْمَالِنَا، وَاجْعَلْهُ خَالِصًا لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ الَّذِينَ تَغْفِرُ لَهُمْ، وَتَرْحَمُ عَلَيْهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
- اللهمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تُعِينَنَا عَلَى طَاعَتِكَ وَتَرْضَى عَنَّا، وَتُعِينَا عَلَى الْخَيْرِ وَالتَّقْوَى، وَتَجْعَلَنَا مِنَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ الْأَمْثَالِ، وَتُحَبِّبَ إِلَيْنَا الإِيمَانَ، وَتَكْرَهَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَتَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.