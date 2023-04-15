أدعية يوم 24 رمضان.. "اللهمَّ اجْعَلْنا في هذا الشَّهرِ مِنَ المُقَرَّبِينَ إِلَيكَ"

يعد شهر رمضان الكريم من أفضل الأشهر التى يقوم الناس فيها بالعبادة والتقرب إلى الله، ومن أهم أنواع العبادة في هذا الشهر هو الدعاء، فالدعاء هو السلاح الأقوى الذي يستخدمه المؤمن للتواصل مع الله، وهو وسيلة للتضرع إليه، والاستجابة لحاجات الإنسان وتحقيق أمانيه.

فتح الله عز وجل في هذا الشهر أبواب الرحمة والمغفرة، وجعل فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ولذلك يجب على المؤمن في هذا الشهر الكريم أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله، وأن يستغل هذه الفرصة العظيمة لطلب المغفرة والعتق من النار وتحقيق الأماني.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ، وهذا يدل على فضل هذا الشهر الكريم وأهمية الدعاء فيه، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدعاء في رمضان يعتبر عبادة مضاعفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدُّ، وهذا يعني أن الدعاء عند الإفطار في رمضان يُستجاب له بإذن الله.

أدعية يوم 24 رمضان